OL Mercato ‍: John Textor donne un un ordre hallucinant

Pierre Sage le sait, ce mois de janvier pourrait changer radicalement son effectif. Car John Textor sait que l'Olympique Lyonnais doit redevenir un club raisonnable sous peine de voir la DNCG mettre ses menaces à exécution en fin de saison.

Le mercato d'hiver 2024 avait permis à l'OL de faire signer les joueurs qui au final ont contribué à non seulement sauver la place de Lyon en Ligue 1, mais à en plus qualifier le club en Europa League. Un an plus tard, l'Olympique Lyonnais a retrouvé des couleurs, à la fois en Championnat, mais également sur la scène européenne, mais il y a un énorme problème, ce sont les finances du club de John Textor.

Le propriétaire d'Eagle Football a pris un énorme coup de règle sur les doigts de la part de la DNCG, qui a menacé l'OL d'être rétrogradé en Ligue 2 si ses comptes ne se redressent pas. Et pour y parvenir, ce mercato d'hiver 2025 devra être marqué par des ventes, et non des moindres. En ce jour de l'an, Le Progrès confirme que l'homme d'affaires américain est très clair sur ce qu'il faudra faire durant ce mois de janvier, et ce n'est pas rassurant pour l'Olympique Lyonnais.

Tout est à vendre à l'OL

Si les supporters lyonnais espèrent surtout voir partir des joueurs sur lesquels ils ne comptent plus, le quotidien régional n'a pas réellement des bonnes nouvelles pour eux.

« John Textor, qui adore jouer de son influence en multipliant interactions avec Botafogo et échanges avec des clubs où il a ses entrées, ajoute sa touche à une stratégie qui n’a pas toujours été lisible jusque-là. L’OL, qui doit envoyer des signes rassurants en 2025, est prêt pour cela à étudier toute proposition pour l’ensemble de l’effectif », explique Jean-François Gomez. Ainsi, les rumeurs qui circulent depuis quelques concernant Georges Mikautadze, qui pourrait être vendu en janvier, ne sont peut-être pas si folles que cela dans un contexte aussi compliqué pour l'Olympique Lyonnais.