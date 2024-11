OL ‍: Matthieu Louis-Jean reçoit un cadeau empoisonné

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Désormais dans une urgence économique historique, l'Olympique Lyonnais va devoir vendre pour éviter des déconvenues auprès de la DNCG. Matthieu Louis-Jean a pour mission de faire partir de nombreux joueurs tout en faisant en sorte que le club reste compétitif.

Le mercato estival dernier aurait dû permettre à l'Olympique Lyonnais de rééquilibrer du mieux possible les comptes du club. La DNCG avait demandé à ce que John Textor réalise au moins 100 millions d'euros de vente. A peine 40 millions d'euros glanés plus tard, pour un total de 147ME dépensés, le club lyonnais est dans une urgence économique inédite dans son histoire. On apprenait dernièrement que la dette du club s'élevait apparemment à plus de 500 millions d'euros. Logiquement, la direction sportive est missionnée de renflouer le plus possible les caisses lors du mercato hivernal prochain. Une mission bien délicate pour Matthieu Louis-Jean qui va devoir trouver un compromis entre les besoins financiers du club et les objectifs sportifs à atteindre.

Matthieu Louis-Jean face à un mur ?

Plusieurs joueurs de l'Olympique Lyonnais sont considérés comme indésirables. Ces derniers seront les premières victimes du mercato hivernal 2025. Matthieu Louis-Jean et John Textor vont tenter du mieux possible de se séparer d'eux pour renflouer les caisses sans toucher à l'équilibre sportif du club. Toutefois, dans l'urgence de la situation, il faudra aussi considérer les offres dont feront l'objet certains joueurs beaucoup plus importants de l'effectif. C'est notamment le cas de Rayan Cherki. S'il était largement poussé vers la sortie l'été dernier, son désir de continuer dans son club de cœur et sa prolongation jusqu'en 2026 – plus une année en option - lui ont fait un bien fou. Désormais indispensable à Pierre Sage, il fait partie des joueurs les mieux valorisés du club.

Selon L'Equipe, Liverpool est venu aux renseignements pour Rayan Cherki, lequel ne reste pas insensible, toutefois, à l'appel du pied de la Bundesliga. Le PSG pourrait également revenir à la charge puisque Luis Campos apprécie toujours autant le joueur. Aujourd'hui valorisé à 25 millions d'euros, sa potentielle vente pourrait rapporter gros au club... mais le pénaliserait sportivement. Matthieu Louis-Jean est donc face à un mur. Comment faire pour permettre à Pierre Sage de continuer à tenter de remplir les objectifs sportifs en sacrifiant ses cadres ? C'est une question bien délicate à laquelle vont devoir travailler les dirigeants de l'OL en s'arrachant les cheveux.