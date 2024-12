OL ‍: Matic vendu en janvier, ce club insiste

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor devra vendre des joueurs lors du mercato d'hiver et cela tombe bien, un club souhaite recruter Nemanja Matic.

Alors non la vente du milieu de terrain serbe de 36 ans ne suffira pas à ramener les comptes de l'Olympique Lyonnais, mais à ce stade de la saison, le club rhodanien n'aura pas le choix concernant les joueurs susceptibles de partir. Arrivé au mercato d'hiver 2024 en provenance de Rennes dans les conditions que l'on sait, Nemanja Matic a encore un an et demi de contrat avec l'OL, mais depuis quelques jours cela s'agite pour lui en Italie. Et même si Pierre Sage compte sur lui, on a vu dimanche contre le PSG que l'ancien joueur de Manchester United, notamment, était facilement dans le rouge lorsque le rythme d'un match s'accélérait. Alors l'idée d'un départ n'est pas si saugrenue, d'autant que dans l'opération, Lyon pourrait prendre un chèque dépassant les 2 millions d'euros.

L'OL doit trancher concernant Nemanja Matic

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nemanja Matic (@nemanjamatic)

Ce mercredi, Tuttomercatoweb confirme que la Fiorentina, actuellement quatrième de Serie A, est très intéressée par Nemanja Matic. Les dirigeants du club de Florence pensent que le joueur de l'Olympique Lyonnais est la meilleure solution pour remplacer Edoardo Bove, le temps que ce dernier se remette de son récent malaise cardiaque et sache enfin s'il peut rejouer de manière intensive au football. Le joueur serbe de l'OL est tout en haut de la pile, mais la Viola a tout de même l'oeil sur un autre milieu de terrain si l'affaire ne peut pas se faire avec le club de John Textor. Outre Matic, la Fiorentina pense également à Michael Folorunsho, le milieu de terrain italien de Naples. A deux semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, les grandes manœuvres commencent et l'Olympique Lyonnais sera évidemment concerné compte tenu de ses problèmes financiers.