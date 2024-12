OL ‍: Matic intouchable, Textor refuse toutes les offres

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Parfois critiqué par les observateurs, Nemanja Matic fait l’unanimité en interne et l’Olympique Lyonnais n’a aucunement l’intention de s’en séparer. Le Serbe est considéré comme un vrai taulier aux yeux de Pierre Sage.

Utilisé à 12 reprises par Pierre Sage depuis le début de la saison, Nemanja Matic n’a plus les jambes pour enchaîner des matchs tous les trois jours sur plusieurs semaines consécutives. Il n’en reste pas moins que l’international serbe est un joueur ultra-précieux aux yeux de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. L’ancien milieu défensif du Stade Rennais n’a pas toujours fait l’unanimité auprès des observateurs et des supporters, certains le jugeant trop lent et emprunté dans certaines affiches à haute intensité.

Mais son retour en forme lors de cette fin d’année 2024 a nettement fait évoluer le regard de tout le monde. Au moment de tirer le bilan des tops et des flops de l’année civile, Le Progrès ne s’y est d’ailleurs pas trompé en saluant la stabilité apportée par Nemanja Matic au milieu de terrain rhodanien. « Joueur d’une adresse diabolique et d’une aisance au-dessus de la moyenne pour relancer et garder le ballon, Nemanja Matic, qui a 36 ans, est bien l’un des plus grands joueurs que l’OL a accueilli. En trente-six matches, il y a toujours eu un moment où il a ébloui » soulignent nos confrères du quotidien régional.

Nemanja Matic à l'OL jusqu'en 2026 et au-delà ?

Autant dire qu’avec de tels compliments, il n’est pas question pour l’Olympique Lyonnais de se séparer de l’ancien taulier de Chelsea dans les mois à venir. Malgré son imposant salaire, le Serbe ne fait de toute façon pas partie des joueurs que John Textor envisage de vendre afin de récupérer du cash dans les semaines et les mois à venir. Pour rappel, Nemanja Matic est lié à l’OL jusqu’en juin 2026 et tous les feux sont au vert pour le voir rester dans la capitale des Gaules jusqu’à cette date… au minimum. Pierre Sage, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki sont les trois autres « tops » du Progrès en 2024, une année nettement moins faste en revanche pour Anthony Lopes, les finances de l’OL et les débordements en tribune, trois éléments considérés comme les gros « flops » de l’année civile à Lyon.