OL ‍: Matic imite Textor et fait un pari fou

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a bien débuté son aventure européenne, et cela donne des idées à ses joueurs. Notamment Nemanja Matic, qui en a marre de perdre en finale de l'Europa League.

Complètement sonnés par la défaite face à l’Olympique de Marseille à domicile dimanche soir, les Lyonnais avaient l’opportunité de vite rattraper le coup ce jeudi soir en Europa League. C’est chose faite avec une victoire logique sur l’Olympiakos (2-0), qui permet aux joueurs de Pierre Sage de relever la tête. Un rebond important aux yeux de Nemanja Matic, qui arrive pour le moment à enchainer les matchs en ce début de saison et se sert surtout de son expérience pour parvenir à aider son équipe à avancer.

Matic le malheureux en Europa League

Le milieu de terrain serbe a joué les utilités, compensant notamment les montées de Corentin Tolisso, mais il a été moins adroit que d’habitude dans l’utilisation du ballon. Cela ne va pas l’empêcher d’afficher clairement ses ambitions. Et si John Textor a répété en ce début de saison qu’il ne s’interdisait pas de viser le titre, Matic cible lui une victoire finale en Europa League. Une grosse ambition au regard du plateau de cette compétition, mais qui démontre que l’OL a envie de réussir son retour en Europe, et pourquoi pas s’offrir un beau parcours maintenant que la machine est lancée après cette première victoire.

« On était déçu de la manière dont on avait perdu contre Marseille. On aurait pu marquer 4 ou 5 buts. On a eu des moments difficiles mais le match suivant est toujours le plus important. Maintenant le challenge c'est dimanche. C’était important de débuter la Ligue Europa de la meilleure façon possible et cela voulait dire une victoire. Nous sommes satisfaits de cette victoire et de la façon dont nous avons joué. La chose importante était de marquer rapidement en deuxième mi-temps, et le deuxième but nous a permis de clore le résultat. C’est une victoire absolument méritée. Notre ambition ? De gagner l’Europa League », a livré le milieu de terrain qui a déjà disputé trois finales de cette compétition, sans jamais parvenir à l’emporter avec le Benfica Lisbonne (2013), Manchester United (2021) et l’AS Roma (2023). On peut donc comprendre aisément que le Serbe ait envier d’enfin la remporter.