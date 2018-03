OL : Mateta vendu 20ME à l'ASSE, JM Aulas ne refuse pas !

Dans : OL, Mercato, ASSE.

Evoquant l'intérêt supposé de l'AS Saint-Etienne pour Jean-Philippe Mateta, jeune attaquant sous contrat avec l'Olympique Lyonnais prêté cette saison au Havre, Jean-Michel Aulas a reconnu qu'effectivement plusieurs clubs s'intéressaient à l'ancien castelroussin acheté pour un montant total 5ME en septembre 2016. Et avec un brin de malice, le président de l'OL a indiqué qu'il ne refuserait pas une éventuelle proposition de l'ASSE, dans la mesure où elle serait à la hauteur des 20ME qu'il attend de l'éventuelle vente de Jean-Philippe Mateta.

« Bonne nouvelle pour l'OL si l'Asse s'intéresse à JP Mateta : c le 5 ème Club qui est prêt à faire des offres le marché est de l'ordre de 20 m€ ? L'Asse ? Why not ? », a clairement fait savoir Jean-Michel Aulas, bien conscient que jamais l'AS Saint-Etienne ne mettra une telle somme pour un joueur qui, certes, réussit une saison honorable mais sans plus sous le maillot du club normand. Mais si d'autres offres existent réellement à ce prix, alors la porte semble grande ouverte pour celui pour qui l'OL s'était battu il y a bientôt deux ans.