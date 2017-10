OL : Marcelo voit Lyon comme un tremplin vers son rêve

Dans : OL, Foot Mondial.

Arrivé cet été en provenance du Besiktas, Marcelo (30 ans) s’est rapidement installé dans la charnière centrale de l’Olympique Lyonnais.

Mieux, le défenseur central s’est carrément imposé en tant que patron dans ce secteur défensif souvent pointé du doigt la saison dernière. Un statut évidemment lié à ses qualités, mais aussi à son vécu. « Mon expérience me permet de transmettre des choses à mes coéquipiers, a confié le Gone. Je crois en moi mais aussi beaucoup en l’équipe. Tout le monde veut faire de son mieux, c’est le principal. La langue n’est pas un problème. Tous les joueurs étrangers sont en train d’apprendre le français et progressent. On communique de mieux en mieux. »

Ainsi, le Brésilien pourra encore augmenter son niveau de jeu, lui qui espère toujours atteindre la Seleção. « Bien sûr, j’y pense. C’est normal. Si un jour j’arrête d’y penser, c’est que j’arrêterai le foot. Ce n’est pas possible. Je sais qu’en jouant à Lyon, il y a une grande possibilité pour que je puisse être appelé, a-t-il assuré. Mais pour cela, il faut que l’OL soit bien en Ligue 1 et en Europa League. » Si Thiago Silva, Marquinhos et João Miranda sont intouchables, la place du Monégasque Jemerson semble à la portée de Marcelo.