OL : Marcelo reste à Lyon, la guerre est finie avec les supporters

Le départ de Lyon semblait inéluctable pour Marcelo tant la situation était tendue avec certains supporters de l'OL. Mais tout cela pourrait désormais être à conjuguer au passé.

Tandis que Joachim Andersen était à la dérive ce samedi contre Bordeaux, Marcelo a réussi à tenir tant bien que mal la baraque au cœur de la défense de l’Olympique Lyonnais. Et après la victoire de son club, Jean-Michel Aulas a très clairement repoussé l’hypothèse d’un départ du joueur brésilien. « Bien sûr qu'il va rester. Et je tiens à dire que de la même manière que les supporters qui ont été incorrects avec lui ont été sanctionnés, lui aussi l'a été. On gère le club de la manière la plus éthique possible, on a besoin des supporters et on a besoin des meilleurs joueurs » a indiqué le patron de l’Olympique Lyonnais.

De son côté, Marcelo a fait un pas vers les supporters de l’OL afin de mettre les choses à plat. Dans la foulée du coup de sifflet final de ce Bordeaux-Lyon, le défenseur est en effet allé vers le parcage des supporters lyonnais non pas pour y faire le coup de poing, mais pour parler directement avec les premiers intéressés. Et visiblement le dialogue a été très courtois, Marcelo allant même jusqu’à mettre une petite tape amicale sur la nuque de son interlocuteur. Un premier pas est fait vers la grande réconciliation, personne ne s'en plaindra du côté de Lyon tant cette histoire semblait totalement surréaliste.