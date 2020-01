OL : Marcelo de retour en Turquie, la rumeur enfle

Dans : OL.

Au-delà des résultats sportifs décevants, l’Olympique Lyonnais a été plombé par plusieurs polémiques extra-sportives à la fin de l’année 2019.

L’une d’entre elles concerne Marcelo, le défenseur brésilien de l’OL ayant été pris en grippe par les Bad Gones à plusieurs reprises, et provoquant même des incidents à la fin d’un match de Ligue des Champions face au RB Leipzig. Depuis cette soirée du 10 décembre, Marcelo a d’ailleurs officiellement communiqué au directeur sportif Juninho son envie de quitter le club. Pour l’heure, aucun point de chute n’a été trouvé pour Marcelo mais en Turquie, on semble s’activer pour faire revenir au pays l’ancien de Besiktas selon les informations de Fanatik.

Les supporters ne veulent plus de Marcelo

En effet, le média affirme en ce milieu de semaine que Trabzonspor est concrètement passé à l’offensive au cours des dernières heures afin d’obtenir le prêt, si possible avec option d’achat, du défenseur brésilien de 32 ans. Du côté de l’Olympique Lyonnais, on privilégie bien évidemment un transfert sec afin de récupérer une indemnité de transfert et réinvestir directement dans un remplaçant à Marcelo. Car au cours des dernières semaines, Juninho a répété que si Marcelo venait à faire ses valises, alors l’Olympique Lyonnais recruterait de manière automatique un joueur en défense centrale pour suppléer les titulaires actuels, à savoir Jason Denayer et Joachim Andersen. Cela ferait alors un chantier de plus pour l’OL cet hiver, qui souhaite déjà recruter un milieu défensif et un joueur offensif au minimum.