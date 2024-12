OL ‍: Manque de discipline, un titulaire se met en danger

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Régulièrement titularisé cette saison, Duje Caleta-Car a tout intérêt à se méfier. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais multiplie les fautes et récolte de nombreux avertissements. Au-delà des cartons et des suspensions, le Croate met son statut en danger.

Dans son bilan à mi-saison ou presque, Sidney Govou a eu des commentaires positifs sur l’Olympique Lyonnais. L’ancien Gone a néanmoins pointé du doigt certaines individualités qui l’ont déçu. Comme le milieu de terrain Maxence Caqueret et l’ailier Ernest Nuamah, Duje Caleta-Car ne lui a pas toujours donné satisfaction pendant cette première partie d’exercice.

Caleta-Car pointé du doigt

« Je suis déçu de Duje Caleta-Car, ces derniers mois, a commenté le chroniqueur du Progrès. Je l’avais trouvé vraiment bien au départ, mais je le trouve moins impliqué, dans une forme de laisser-aller qui lui fait commettre plus d’erreurs, malgré son expérience qui doit être source d’une plus grande concentration. » Malheureusement pour le défenseur central, le sentiment du consultant se vérifie à travers certaines statistiques.

Certes, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a les faveurs de Pierre Sage qui l’a aligné lors de 18 matchs sur 21 toutes compétitions confondues. Mais pas sûr que l’entraîneur rhodanien lui accorde cette confiance jusqu’au bout. Le défenseur central a parfois semblé à la limite et les arbitres l’ont bien senti. En 13 matchs de Ligue 1, Duje Caleta-Car, auteur de 17 fautes, a récolté six cartons jaunes, soit le deuxième plus haut total du championnat derrière le milieu de Toulouse Cristian Casseres (sept).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Duje Ćaleta Car (@duje_ccar)

Preuve que ses adversaires ont souvent réussi à prendre le dessus dans leurs duels. Ses difficultés n’ont sans doute pas échappé à Pierre Sage qui a vu son défenseur central suspendu à deux reprises pour accumulation de cartons jaunes. L’international croate a donc intérêt à se méfier. D’autant que la concurrence représentée par Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Warmed Omari, voire Adryelson si le Brésilien revient de prêt, ont les moyens de lui faire de l’ombre.