OL : Malo Gusto au Real Madrid, l'assaut est lancé

L'OL a réalisé une première moitié de saison bien décevante. Pour ne rien arranger, Malo Gusto est sujet à des rumeurs de départ et ce, dès cet hiver...

Comme avant chaque début de saison, l'OL affichait de très hautes ambitions l'été dernier. Mais les Gones déçoivent encore. Huitièmes après 15 journées disputées, les Rhodaniens devront passer la seconde pour remonter au classement après la trêve internationale liée à la Coupe du monde au Qatar. Laurent Blanc et son staff devraient recruter quelques joueurs cet hiver pendant le mercato. De quoi peut-être redonner un nouveau souffle à la dynamique de l'OL. Cependant, des joueurs pourraient aussi quitter le navire cet hiver. Et Malo Gusto est concerné, lui qui ne manque pas de prétendants.

Malo Gusto, un départ inéluctable de l'OL ?

🇫🇷Malo Gusto (19)

Height: 1.79m

Position: RB

Foot: Right

Current club: 🇫🇷Olympique Lyon

Contract expires: Jun 30, 2024pic.twitter.com/CYgxnnXtTd — MCFC BLUE FOREVER (@KDB17MCBM) October 11, 2022

Comme l'indique ces dernières heures Foot Mercato, le latéral droit français a tapé dans l'oeil de deux mastodontes du continent européen, à savoir le Bayern Munich et le Real Madrid. Les Merengue veulent apparemment conclure le deal dès cet hiver pour Gusto, dont le contrat court jusqu'en 2024. FM affirme que les champions d'Europe en titre souhaitent faire du Français le remplaçant de Dani Carvajal à droite. Florentino Pérez est apparement persuadé de pouvoir conclure le deal vite et à moindre prix, lui qui est estimé à 15 millions d'euros. A noter que le média Defensa Central ajoute qu'en cas de vente à un club, l'OL privilégiera le Real Madrid plutôt que le Bayern Munich. En plus de ces deux clubs, Manchester United et le Barça avaient exprimé un intérêt l'été dernier. Les Gones savent donc à quoi s'en tenir et devront montrer les muscles pour faire valeur leurs intérêts concernant Malo Gusto. Nul doute qu'un départ imprévu du jeune latéral tricolore affaiblirait encore un peu plus un effectif déjà friable.