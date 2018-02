OL : Maître Genesio refuse de mettre un bonnet d'âne à ses joueurs

Dans : OL, Ligue 1.

Avant de défier Montpellier ce mercredi soir en Coupe de France, l'Olympique Lyonnais a passé un peu de temps à digérer l'énorme déconvenue connue dimanche soir à Monaco. Après le match, Bruno Genesio avait fustigé ses joueurs, mais en laissant passer un peu de temps, l'entraîneur de l'OL préfère retenir le positif de ce qu'il a vu à Louis II. Et surtout il refuse d'avoir un rapport conflictuel et trop scolaire avec son effectif.

« On a tous été déçus dimanche, mais on est des professionnels, on va se replonger dans la compétition et ne pas rester sur ce match à Monaco, même si je n’oublie pas notre bonne première demi-heure. Elle a pu engendrer une surconfiance car tout allait bien. On en a oublié certains fondamentaux, et dès que l’on a pris le premier but, on a manqué de leaders. On n’est pas à l’école primaire, je ne vais pas venir avec le bâton pour faire avancer les choses, c’est une époque révolue et cela ne marcherait que sur du court terme », a reconnu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, conscient que les coups de gueule old school ne fonctionnaient plus vraiment en 2018.