OL : Lyon voulait recruter Hector Herrera, Aulas l'avoue

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Il y a quelques semaines, Jean-Michel Aulas avait confié que lors du Mondial, auquel il a assisté avec l'équipe de France, il avait noué des contacts avec deux joueurs susceptibles de venir renforcer l'Olympique Lyonnais cette saison. Le premier, tout le monde le connaît, il s'agit de Ruben Dias, qui a finalement prolongé son contrat avec Benfica, le défenseur central ayant finalement préféré rester au sein du club qui l'a révélé.

Mais ce samedi soir, dans une vidéo mise en ligne sur le site officiel de l'OL, le président de l'Olympique Lyonnais a donné le nom de ce deuxième joueur que le club rhodanien aurait aimé s'offrir, sans y parvenir. « On ne prend jamais l’engagement de faire venir tel ou tel joueur, parce qu’il y a beaucoup de paramètres. Au début du mercato, j’étais au Mondial et j’avais eu un contact avec deux des joueurs qui nous intéressaient. Initialement on souhaitait faire venir un milieu de terrain et un défenseur central. A Moscou, on a eu des contacts avec Hector Herrera, qui avait été ciblé par l’équipe, et Ruben Dias », a confié Jean-Michel Aulas. Finalement, Hector Herrera est lui resté au FC Porto.