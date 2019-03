OL : Lyon sur une étonnante piste pour son mercato d'été !

Dans : OL, Mercato.

Si la saison est loin d'être terminée pour l'Olympique Lyonnais, qui ne sait pas si il jouera la prochaine édition de la Ligue des champions, le club de Jean-Michel Aulas s'active cependant déjà pour se renforcer lors du prochain mercato estival. Et selon Mercato365, l'OL avait envoyé un scout jeudi soir pour assister au match d'Europa League entre Benfica et le Dinamo Zagreb. Et il ne s'agissait pas de revoir encore une fois Ruben Dias, cité comme étant très proche de l'Olympique Lyonnais l'été dernier avant de finalement prolonger avec le club portugais.

Non, si l'OL était présent dans les tribunes du stade c'était pour suivre Andreas Samaris, milieu de terrain international grec de Benfica. Pas de chance pour le superviseur de Lyon, Andreas Samaris n'a pas joué cette rencontre, mais cela ne change rien dans l'intérêt du club rhodanien pour celui qui a quitté l'Olympiakos pour rejoindre la formation portugaise en 2014 moyennant 10ME. Et cette opération sera d'autant plus facile qu'Andreas Samaris arrive en fin de contrat avec son club. De quoi forcément constituer un atout de plus pour l'Olympique Lyonnais, même si forcément cela risque d'attirer d'autres clubs autour du milieu de terrain de 29 ans.