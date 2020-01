OL : Lyon répare la tribune cassée à ses frais, le rugby applaudit

Dans : OL.

Via les réseaux sociaux, le club de rugby de l'USBPA Bourg Rugby a annoncé que l'Olympique Lyonnais s'était engagé à prendre totalement à sa charge les frais engendrés par la réparation des dégâts causés par ses supporters dans le parcage du stade de Bourg-en-Bresse où s'est joué samedi soit le match de Coupe de France entre l'OL et le FBBP. Le nettoyage de cette tribune laissée en piteux état a même déjà commencé pour le plus grand bonheur du club de rugby, qui avait fait part de sa colère quelques heures avant.