OL : Lyon refuse 20ME pour Tousart, il hurle au scandale

Dans : OL.

Selon les rumeurs, l'Olympique Lyonnais a refusé une offre de 20ME venue de Berlin pour Lucas Tousart. Cette décision a fait hurler quelques supporters de l'OL, mais pas uniquement eux.

Lucas Tousart a beau tout donner pour l’Olympique Lyonnais, il est dans le collimateur de certains supporters rhodaniens actifs sur les réseaux sociaux. Et on le sait, ce n’est pas Bruno Genesio qui dira le contraire, l’armée Twitter est capable de taper dur quand quelque chose n’est pas à son goût. Donc, il a été décidé que Lucas Tousart n’était pas digne de l’OL, et donc cela a grogné dur quand on a appris via RMC que Jean-Michel Aulas et Juninho auraient refusé une offre de 20ME pour le milieu de terrain. Cette proposition était arrivée du Herta Berlin, désormais entraîné par un certain Jürgen Klinsmann.

Refuser 20ME pour Tousart, une erreur ?

Mais cette frange des supporters lyonnais a été rejoint par Jonatan MacHardy, qui est lui plutôt fan de l’OM. Pour le consultant de la radio, ce refus de l’Olympique Lyonnais est une colossale erreur. « Lyon qui refuse une offre pour Tousart ? 20ME. Moi si je suis Lyonnais, je l'amène à l'aéroport. En plus, dans l'entrejeu, l’OL a un secteur assez fourni avec Thiago Mendes, Jean Lucas, Aouar et Caqueret, plus un jeune. Là, ça fait six joueurs pour trois postes. Tousart vendu à 20 ME, c’est inespéré », explique Jonatan MacHardy, qui peut donc laisser sa voiture au garage, il n’aura pas besoin de véhiculer le milieu de terrain de l’OL à Saint-Exupéry puisque le club rhodanien a dit nein à Berlin.