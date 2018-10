OL : Lyon peut remercier Mkhitaryan pour ce gros coup au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En janvier 2017, l’Olympique Lyonnais réalisait un gros coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Memphis Depay, lequel était recruté en provenance de Manchester United pour moins de 20ME. Quasiment deux ans plus tard, le bilan du Néerlandais dans la capitale des Gaules est positif puisque ce dernier a déjà marqué 30 buts toutes compétitions confondues. Mais comment l’OL s’y est-il pris pour récupérer un joueur aussi bien coté sur le marché des transferts, qui venait de débarquer à Manchester United ? En ce début de semaine, le Manchester Evening News est revenu sur les dessous du départ de Memphis à Lyon.

Et selon le média britannique, c’est l’arrivée de l’international arménien Henrik Mkhitaryan qui a précipité le transfert de Depay en France. Manager de Manchester United, José Mourinho aurait joué de son influence pour pousser sa direction à casser sa tirelire pour déloger le milieu de 29 ans, qui évoluait alors au Borussia Dortmund. Une arrivée qui a précipité le départ de Memphis, lequel n’a jamais réussi à confirmer en Angleterre l’énorme potentiel qu’il avait laissé entrevoir aux Pays-Bas. Et c’est l’OL qui a eu le nez creux en profitant de cette situation. Du côté de Manchester, on doit s’en mordre les doigts, Mkhitaryan n’ayant jamais eu le rendement espéré à Old Trafford.