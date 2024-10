OL ‍: Lyon métamorphosé par sa nouvelle arme brésilienne

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a réalisé un coup énorme en recrutant Lucas Perri pour seulement 3 millions d’euros. En l’espace de quelques semaines en tant que titulaire, le gardien brésilien a déjà montré tout l’étendu de son talent.

L’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais a profité de sa connexion haut débit avec Botafogo pour récupérer Lucas Perri à un prix d’ami. Les Gones se sont offerts le troisième gardien de la sélection brésilienne pour seulement 3 millions d’euros… et ils ne le regrettent pas. Doublure d’Anthony Lopes lors de la seconde partie de saison dernière, le temps de s’acclimater, Lucas Perri est désormais le titulaire à Lyon et son statut ne souffre plus d’aucune contestation. L’ancien portier de Botafogo est l’un des meilleurs joueurs de l’OL en ce début de saison, grâce à ses multiples arrêts ou encore à ses présences dans les airs, mais pas uniquement.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur la participation cruciale de Lucas Perri au jeu offensif de l’OL, parfaitement illustrée au Havre dimanche après-midi lors de la large victoire des hommes de Pierre Sage (0-4). « Sur ce match, il pointe à la deuxième place au nombre de passes atterrissant dans le dernier tiers (9), à une longueur de Maxence Caqueret. Sur le troisième but, c'est son jeu long au pied qui enclenche l'action décisive conclue par Lacazette tandis que le quatrième part d'une relance à la main rapide vers l'autre moitié du terrain pour profiter du 2 contre 2 donné à Benrahma et Mikautadze » souligne le quotidien national, qui appuie sur la participation déterminante de Lucas Perri au jeu offensif de l’OL.

Lucas Perri déterminant dans le jeu de l'OL

Que ce soit au pied ou a la main, le gardien brésilien est capable de sauter les lignes et de trouver les attaquants lyonnais avec précision, cassant les lignes de pressing des adversaires. « Dimanche, l'adversaire était certes inférieur mais l'OL a sûrement livré l'une de ses prestations les plus abouties avec le ballon et les plus proches de ce qu'imagine son staff. Lucas Perri y prend toute sa part » conclut le quotidien national. Peu à peu, le gardien brésilien prend de l’épaisseur à Lyon, sous le regard d’Anthony Lopes, écarté cet été mais qui n’a pas trouvé de club au mercato et qui ne risque pas de rejouer au vu des performances de son concurrent.