OL : Lyon lance un mercato mondial

Dans : OL.

Côté en bourse depuis quelques années, l’Olympique Lyonnais affiche une très bonne santé financière. À défaut d’être au sommet sur le terrain…

Dans le ventre mou de la Ligue 1 et en difficulté en Ligue des Champions depuis sa défaite face au Zénith mercredi (0-2), l’OL ne réalise pas la saison escomptée. Mais dans les bureaux, tout va pour le mieux pour Lyon. Outre un chiffre d’affaires record, le club rhodanien poursuit son expansion à travers le monde. Cette semaine, l’OL a affiché son intérêt pour le rachat d’une franchise américaine. Déjà présents avec des académies au Brésil, au Maroc, au Sénégal, au Liban, en Chine ou en Corée du Sud, les Gones ne veulent donc pas s’arrêter en si bon chemin. Ce que Vincent Ponsot, l'un des hommes de confiance de Jean-Michel Aulas, ne cache pas.

« L’idée pour nous est d’envoyer des éducateurs là-bas pour voir comment ils travaillent notamment sur le futsal. Enfin, concernant la diversification, oui aujourd’hui c’est indispensable. Dans le recrutement des joueurs, dans le respect des règles qui sont imposées par la FIFA, l’idée d’avoir un joueur sénégalais ou un joueur brésilien, qui nous rejoigne à terme en provenance de ces structures, ça fait partie de nos objectifs. Je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup de clubs qui soient sur notre modèle. Ils sont beaucoup plus sur le modèle de développement de leur marque dans les autres pays. Nous, on vient sur ce terrain-là. Mais on y vient tout doucement. Encore une fois, on préfère vraiment privilégier le qualitatif au quantitatif. Ça fait partie de l’expansion de notre marque. Il est vrai que l’on se rapproche d’autres grands clubs européens là-dessus », a détaillé, sur Foot Mercato, le Directeur Général adjoint de l’OL, qui annonce aussi que Lyon planche actuellement sur des projets au Mexique et au Cambodge.