OL ‍: Lyon en crise, la DNCG a tout flingué

Par Corentin Facy

En difficulté au début de la saison, l’OL se prend de nouveau les pieds dans le tapis en Ligue 1 pendant le mercato comme si l’incertitude autour de plusieurs joueurs plongeait l’équipe de Pierre Sage dans le chaos.

Le mercato est décidément le pire ennemi de l’Olympique Lyonnais depuis quelques temps. L’été dernier, les résultats de l’équipe ont été catastrophiques pendant la période des transferts avec notamment des défaites contre Rennes et Monaco en ouverture de la saison. En ce mois de janvier, le constat est similaire. Depuis le début du mercato d’hiver, l’équipe de Pierre Sage s’est inclinée contre Bourgoin-Jallieu en Coupe de France et face à Brest en Ligue 1 en plus du match nul très laborieux face à Toulouse samedi dernier et la victoire miraculeuse contre Montpellier.

L'OL plombé par le mercato et la DNCG

Pour nos confrères du Progrès, il n’y a aucun doute sur le fait que l’incertitude liée à l’avenir de plusieurs joueurs en période de mercato plombe totalement l’OL cette saison et la DNCG n’y est pas pour rien, l’instance ayant interdit les Gones de recrutement tout en l’obligeant à vendre plusieurs joueurs pour équilibrer ses comptes. « Ce n’est pas un secret, l’OL a encore besoin de céder des joueurs pour rentrer dans les clous sur le plan financier. Dans cette optique, plus des joueurs sur la liste des transférables sont visibles, plus le club en tirera des bénéfices. Pour les hommes concernés, la situation n’est pas forcément très confortable. Avec des incidences sur l’équipe. Pourquoi Malick Fofana n’était pas titulaire contre Toulouse ? Le mercato d’hiver est un envahisseur très inconfortable et il occupe réellement le vestiaire. Le mercato sournois fait son oeuvre » écrit le journaliste Christian Lanier dans les colonnes du quotidien régional.

Les résultats de l’Olympique Lyonnais s’effondrent en période de mercato et ce n’est clairement pas un hasard. Pierre Sage doit compter les jours d’ici au 3 février pour que cela soit enfin derrière lui. En espérant pour lui que le technicien de 45 ans, qui a résisté à la tempête estivale, soit toujours là après celle du mois de janvier.