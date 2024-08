OL ‍: Lyon décide d'offrir gratuitement une de ses stars

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Doublure de Lucas Perri à l’OL, Anthony Lopes n’a toujours pas accepté de partir malgré l’intérêt de Strasbourg, qui en fait sa priorité. Le club rhodanien est en tout cas décidé à faciliter le départ de son gardien.

Le futur d’Anthony Lopes est l’un des feuilletons de l’été à l’Olympique Lyonnais. Titulaire l’an passé malgré le recrutement de Lucas Perri en provenance de Botafogo au mois de janvier, le gardien portugais a été déclassé dans la hiérarchie cet été. Comme cela était prévu, Pierre Sage a confirmé que Lucas Perri serait le titulaire dans les buts de l’Olympique Lyonnais pour la saison 2024-2025. Un coup dur mais pas une surprise pour Anthony Lopes, qui avait été informé de la situation.

OL : Anthony Lopes vers Strasbourg, l'Arabie Saoudite c'est non https://t.co/sqff1rD6je — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2024

Ces dernières semaines, la tendance était néanmoins à un statu quo puisque le gardien portugais semblait décidé à rester et à se battre pour regagner sa place de titulaire. Sauf que l’OL ne l’entend pas du tout de cette oreille puisque pour la direction lyonnaise, il n’est pas question de garder un joueur avec un tel statut et un tel salaire pour simplement jouer le rôle de gardien n°2. Anthony Lopes est plus que jamais poussé vers la sortie par Lyon, qui a favorablement accueilli l’intérêt de Strasbourg, dévoilé mercredi par L’Equipe.

L'OL est prêt à négocier avec Anthony Lopes

Le club alsacien ne s’alignera cependant pas sur le salaire actuellement perçu par Anthony Lopes à Lyon, ce qui pourrait faire capoter l’opération. Pour tenter de sauver les meubles, John Textor et David Friio sont prêts à consentir de gros efforts puisque le quotidien national indique que l’OL accepte de libérer son gardien afin qu’il parte pour zéro euro en Alsace. Une tendance confirmée par l’insider Olivier Salmon, qui explique qu’une séparation à l’amiable est envisagée concernant Anthony Lopes. Un accord pourrait être trouvé entre les deux parties afin de compenser la perte de salaire de Lopes en passant de Lyon à Strasbourg.

Pour rappel, celui qui était le gardien n°1 de l’OL depuis de longues années perçoit 350.000 euros par mois dans la capitale des Gaules, soit près de 4,5 ME par an. Des émoluments hors de portée d’un club tel que Strasbourg, bien que détenu par les propriétaires de Chelsea.