OL : Lyon-Barça, Domenech craint une énorme boucherie

Dimanche soir, l’OL a rechuté en s’inclinant sur la pelouse de Nice. La fin d’une belle série pour les Gones, qui venaient d’enchaîner cinq succès consécutifs, toutes compétitions confondues. Une rechute qui était franchement évitable pour Raymond Domenech, qui estime que c’est à cause d’un manque flagrant d’agressivité offensive que l’OL s’est incliné en terres azuréennes. Et l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France en a profité pour rappeler les Lyonnais à l’ordre. Car avec ce genre de performance, l’addition risque d’être salée face au FC Barcelone…

« Il y a des périodes dans la saison où l’OL est en difficulté, et tous les joueurs se remobilisent. Mais là ils ont battu le PSG, ils s’imaginent qu’ils vont battre le Barça… Moi je vous dis que s’ils jouent comme ça face à Barcelone, ils vont en prendre trois ou quatre (…) Dès que l’OL s’installe dans le confort, ils plongent. Cela arrive surtout contre des équipes comme Nice dimanche, qui jouent bas et qui défendent bien. Lyon sera en danger de manière permanente face à ce genre d’équipe tant qu’ils ne mettront pas plus de détermination offensive dans chaque match. Lyon joue bien, ils sont dans cette idée-là. Ce qui serait bien, c’est qu’ils soient davantage dans l’idée de gagner, coûte que coûte » a expliqué le consultant de la Chaîne L’Equipe. Il sera désormais intéressant de surveiller la réaction de l’OL face à Guingamp vendredi, à quelques jours du choc Lyon-Barça.