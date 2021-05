OL : Lyon après les Bleus, le chemin de Benzema tout tracé ?

Dans : OL.

Depuis plusieurs mois, un éventuel retour de Karim Benzema fait fantasmer les supporters de l’Olympique Lyonnais.

Il faut dire que l’ancien agent de Karim Benzema ou encore Jean-Michel Aulas ont publiquement évoqué cette possibilité. Sur RMC au début du mois de février, le président de l’OL confirmait des contacts entre Karim Benzema et Juninho. « Il ne faut pas que ça arrive trop tard. Pourquoi pas. Tout dépend, je pense, des résultats de Madrid. Je préfère ne pas trop y croire pour l’instant » concluait Jean-Michel Aulas, extrêmement prudent. Du côté de la presse espagnole, on croit dur comme fer à un retour de Karim Benzema dans la capitale des Gaules. A en croire TodoFichajes.com, cette possibilité pourrait prendre un peu plus d’épaisseur dans les semaines à venir.

Tant qu'il sera au niveau, il restera au Real

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2022, Karim Benzema devrait être récompensé de sa saison phénoménale avec une probable prolongation jusqu’en 2023. L’idée pour le Real Madrid est de conserver Karim Benzema au moins un an supplémentaire, avant de potentiellement le vendre à Lyon. L’intérêt de la prolongation serait de ne pas voir Karim Benzema partir pour zéro euro, et ainsi récupérer une indemnité de transfert. Un scénario dont les supporters de l’Olympique Lyonnais rêvent les yeux ouverts, alors que le retour de Benzema en Equipe de France s’est concrétisé cette semaine à la surprise générale. Reste que pour voir « KB9 » revenir à l’OL, il faudrait un sacré concours de circonstance et un scénario totalement dingue. En l’état, et au vu du niveau stratosphérique de Karim Benzema, titulaire et meilleur joueur du Real Madrid, les espoirs rhodaniens sont minces. Mais dans le cas où Mbappé, Haaland ou un autre attaquant rejoindrait le Real et ferait de l’ombre à Karim Benzema, tout deviendrait alors possible...