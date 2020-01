OL : Lyon allume certains supporters et titille Marseille

Dans : OL.

L'OL ne veut pas laisser passer les incidents provoqués par quelques-uns de ses supporters à Bourg-en-Bresse et l'a fait savoir. Le club va donc attaquer.

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a annoncé qu'une plainte allait être déposée contre ses propres supporters qui ont contribué aux dégradations constatés dans le stade qui a accueilli le match de Coupe de France. Et l'OL de rappeler que l'entente avec le club de Bourg-en-Bresse était parfaite, et que Jean-Michel Aulas avait laissé, lui, sa part sur la recette de cette rencontre.

« L’Olympique Lyonnais dénonce les dégradations occasionnées par certains supporters localisés dans le parcage visiteur du stade Marcel Verchère de Bourg-en-Bresse samedi dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France. Ces incidents ne reflètent pas l’esprit de la Coupe de France ni l’excellente relation entre les deux clubs partenaires depuis 2016 au sein du réseau Sport Excellence. Ainsi, plusieurs joueurs lyonnais ont été prêtés ces dernières saisons au club bressan à l’image de Romain Del Castillo, Christopher Martins Pereira, Gédéon Kalulu ou plus récemment Théo Ndicka (en prêt jusqu’en juin 2020). L’Olympique Lyonnais confirme qu’il portera plainte contre les auteurs de ces dégradations et qu’il prendra en charge les frais de remise en état, et que par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec le football amateur qui lui a toujours permis d’avoir une académie garçons et filles, il est fier d’avoir remis l’intégralité de sa part de recette au club de Bourg-en-Bresse qui a accueilli près de 8000 spectateurs », fait remarquer, avec un brin de malice, l’Olympique Lyonnais, qui vise clairement l’OM dans sa dernière phrase.