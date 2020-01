OL : Lyon laisse la recette, mais casse la tribune, ça hurle

Dans : OL.

Si Jean-Michel Aulas a eu la classe de laisser sa part de recette suite au match gagné par l'Olympique Lyonnais samedi soir à Bourg-en-Bresse, du côté du club de rugby, qui évolue dans le même stade que le FBBP, on est clairement agacé. Car ce lundi, le constat est plutôt accablant, la tribune réservée aux supporters de l'OL est en piteux état après le passage de ces derniers. Et les rugbymen de demander au président de Lyon de répondre à cette situation.

« Bonjour @OL et @JM_Aulas ! On voudrait juste savoir comment on va pouvoir accueillir nos jeunes de l'Ecole de Rugby la semaine prochaine sur notre match face au @RCNarbonnais ? (...) L'USBPA déplore l'état catastrophique de la tribune qui compte une centaine de sièges arrachés. Des débris métalliques et plastiques coupants, des restes de fumigènes... Génial ! », explique l'USPA Bourg Rugby, qui illustre ses messages avec des photos de la fameuse tribune effectivement en sale état.