OL : Lyon a une bonne raison de vendre Thiago Mendes

Dans : OL.

Le mercato de l’OL s’est brutalement accéléré lundi avec les annonces des probables signatures de Damien Da Silva et d’Henrique Silva.

Libres, ils devraient rejoindre l’Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines afin d’étoffer le groupe et compenser certains départs quasiment assurés (Cornet, Benlamri). Au poste de latéral gauche, la venue d’Henrique Silva va également poser la question du nombre de joueurs extra-communautaires dans la mesure où le latéral de 27 ans va occuper la dernière place disponible pour un joueur sud-américain. Juninho n’aura plus aucune marge pour recruter une pépite brésilienne comme il aime le faire, raison pour laquelle, selon les informations de L’Equipe, Thiago Mendes (plutôt que Bruno Guimaraes ou Lucas Paqueta) pourrait bien être sacrifié cet été.

Son départ avait déjà été évoqué il y a quelques mois après sa première saison ratée à l’Olympique Lyonnais, mais les cartes ont été redistribuées en 2020-2021 dans la mesure où l’ancien Lillois a retrouvé son niveau de performance et s’est imposé comme un titulaire. C’est très certainement le futur entraîneur de l’OL qui tranchera la question de l’avenir de Thiago Mendes mais du côté de Juninho et de Jean-Michel Aulas, on est prêt à se séparer d’un joueur recruté pour la coquette somme de 25 ME. Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais sera également agité par Joachim Andersen, prêté sans option d’achat à Fulham et qui s’est imposé comme un taulier chez les Cottagers au point d’hériter du brassard de capitaine. Rapidement placardisé par Rudi Garcia, il ne souhaite pas revenir à Lyon malgré le départ de l’ancien entraîneur de la Roma. Son avenir devrait s’écrire en Premier League, où plusieurs cadors ont coché son nom. Ces derniers jours, la piste de Tottenham a notamment été dévoilée par la presse britannique et pourrait s’avérer sérieuse. Idéal pour renflouer les caisses de l’OL ?