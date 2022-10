OL : Lyon règle le dossier Peter Bosz en toute discrétion

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Mis à pied par l'OL le temps de la procédure de licenciement, Peter Bosz a trouvé un accord avec les Gones pour quitter son poste d'entraîneur avant la fin de son contrat.

La saison avait bien démarré pour Peter Bosz avec 4 victoires et 1 match nul sur les cinq premières journées de championnat. Mais après cette belle éclaircie dans le ciel rhodanien, l'OL a enchaîné 4 défaites consécutives. Face à des concurrents pour les places européennes, Lens, Lorient et l'AS Monaco ainsi que contre le PSG. Cet aveu d'impuissance a été particulièrement mal vu par les dirigeants lyonnais qui n'ont pas supporté le match nul face à Toulouse qui a scellé le sort de Peter Bosz. Neuvième après 10 matchs de Ligue 1, l'OL n'était que l'ombre de lui-même et retombait dans ses vieux démons de la saison passée. Jean-Michel Aulas n'a eu d'autres choix que de licencier le technicien néerlandais et de faire appel à un ancien coach de renom. Pendant que Laurent Blanc tente de redorer le blason de Lyon, Peter Bosz a trouvé un accord pour mettre fin à son contrat.

Bosz trouve un accord avec l'OL pour partir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Selon les informations du Progrès, l'ancien coach du Bayer Leverkusen, contractuellement lié avec l'OL jusqu'en juin 2023, a trouvé un accord avec la direction lyonnaise pour mettre fin à son contrat prématurément. Si aucun montant n'a été dévoilé, Peter Bosz devrait quitter les Gones avec une indemnisation. Au total, en 58 matchs disputés avec l'OL, l'entraîneur de 58 ans aura remporté 27 rencontres pour 16 matchs nuls et 15 défaites avec une absence de coupe d'Europe et une élimination en quart de finale de l'Europa League face à West Ham. Malgré de belles promesses, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam quitte Lyon avec des regrets et beaucoup de déconvenues sportives.