OL : Le point sur l'infirmerie avant Troyes

Dans : OL, Ligue 1, ESTAC.

A deux jours du déplacement à Troyes, Bruno Genesio a fait le point sur son effectif. Ferland Mendy a peu de chances d’être du voyage, tandis que Nabil Fékir et Kenny Tete sont incertains. Le premier souffre du dos, et le second est touché au tibia. En revanche, Morel et Mariano Diaz devraient faire leur retour à cette occasion.