OL : Le podium, Lyon commence à avoir du mal à y croire

Dans : OL, Ligue 1, OM, Monaco.

Ce week-end, ni Monaco ni Marseille n’ont réussi à s’imposer. Lyon n’en a pas vraiment profité puisque l’OL a concédé au final le match nul à domicile face à Saint-Etienne (1-1). Une belle occasion de manquée alors que l’OM et l’ASM ne lâchent pas beaucoup de points dernièrement. Résultat, au classement, l’OL est à cinq points de l’OM, et sept de Monaco, le tout à 11 journées de la fin. Une situation délicate mais pas encore totalement compromise, estime Jérémy Morel.

« Même si c’est de plus en plus en plus compliqué, tant que c’est possible mathématiquement, il faut y croire. Mais il va falloir vite se remettre dedans. Il faut espérer des faux pas de nos concurrents dans la course au podium, et surtout enchaîner les victoires », a livré l’expérimenté défenseur central, qui sait que son équipe doit arrêter de perdre des points contre des équipes a priori à sa portée. Avec deux matchs face à Caen et Montpellier avant de jouer l’OM, l’OL sait ce qu’il lui reste à faire.