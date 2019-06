OL : Le plan B de Lyon s'écroule au milieu de terrain

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Activement à la recherche d’un milieu défensif capable d’évoluer au poste de sentinelle dans le 4-3-3 de Sylvinho, l’Olympique Lyonnais a fait de Thiago Mendes sa priorité. Mais en parallèle, le club explore d’autres pistes pour combler un éventuel échec dans ce dossier. Le nom de Luiz Gustavo a été évoqué, mais selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, c’est surtout sur Jordan Veretout que l’OL lorgnait au cours des derniers jours, tout comme le FC Séville.

Néanmoins, l’espoir aura été de courte durée pour l’Olympique Lyonnais dans ce dossier puisque Jordan Veretout aurait gentiment recalé les Gones. Et pour cause, l’ancien milieu du FC Nantes et de l’AS Saint-Etienne, qui s’est imposé comme un joueur indiscutable de la Fiorentina cette saison (33 matchs, 5 buts) souhaite rester en Italie. Une position qui pourrait profiter au Milan AC, le club lombard ayant également des vues sur Jordan Veretout. Reste maintenant à voir la valeur marchande du joueur aux yeux des dirigeants de la Fiorentina. Selon la presse italienne, le Français ne devrait pas bouger en cas d’offres inférieures à 20 ME. Soit à peu de choses près le prix réclamé par Lille à Lyon pour Thiago Mendes…