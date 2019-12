OL : Le nouveau boss à Lyon, c'est Memphis Depay

Dans : OL.

Les tribunes seront particulièrement scrutées ce dimanche après-midi au Groupama Stadium.

Après les incidents de ce mardi entre les joueurs et les supporters, la tension est palpable. Jean-Michel Aulas a bien multiplié les prises de parole pour tenter de calmer les débats, mais la simple présence de Marcelo risque de mettre le feu aux poudres. Toutefois, dans cette situation pesante qui pourrait plomber le match de l’OL face à Rennes, un joueur sort clairement du lot. Il s’agit de Memphis Depay, qui a foncé sur un supporter pour tenter de faire enlever une banderole hostile à Marcelo mardi soir, et dont l’attitude a forcé le respect de tout le monde. Même chez les supporters lyonnais, son courage et sa volonté de défendre le groupe ont été loués. Son de cloche identique dans le vestiaire, et ce comportement a visiblement marqué les esprits à Lyon. Dans Aujourd’hui en France, Xavier Pierrot, le directeur du stade lyonnais, a applaudi des deux mains le Néerlandais.

« Memphis a eu une réaction de capitaine. Il a défendu tout le groupe. On trouve ça très bien », a souligné le dirigeant de l’OL, pour qui en plus d’être le patron sur le terrain, Memphis Depay a montré qu’il était aussi désormais le leader d’un groupe qui a tout de même beaucoup de mal à se faire adopter par ses propres supporters. Et avec sa forme actuelle, l’ancien de Manchester United est surtout celui qui peut éviter à l’OL de vivre une après-midi compliquée face à Rennes en cas de mauvaise performance.