OL : Le grand Tolisso c'est fini, l'avis glaçant

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Victime une nouvelle fois de plusieurs pépins physiques, Corentin Tolisso peine à retrouver son meilleur niveau depuis qu'il a fait son retour à l'OL. Absent lors des quatre derniers matchs de Ligue 1 avec Lyon, le milieu de terrain ne retrouve toujours pas sa forme d'antan et cela commence à inquiéter le staff lyonnais.

Dans quel état physique sera Corentin Tolisso après la Coupe du monde ? C'est ce que se demandent tous les supporters lyonnais qui ont hâte de retrouver l'ancien milieu de terrain, remuant et efficace. Avec l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc rhodanien, l'OL s'est fixé l'objectif de remonter au classement et de revenir sur les places européennes. Huitième pendant cette trêve internationale, l'OL n'a plus le droit à l'erreur pour sauver sa saison. Corentin Tolisso, revenu à Lyon cet été dans son club formateur, est toujours gêné par des problèmes physiques. Présent en Espagne pour le stage de préparation avec l'OL, Tolisso ne rassure pas le staff lyonnais.

Corentin Tolisso inquiète le staff lyonnais

Interrogé par le site Olympique et Lyonnais, Xavier Frezza s'est exprimé sur la forme physique de Tolisso. « Son corps n’est plus habitué à la très haute intensité. Mais il a quand même un statut, l’équipe à besoin de lui, sauf qu’on voit qu’il est loin de son véritable niveau, il se blesse souvent. Donc je ne sais pas si dans le football actuel, on peut lui accorder ça. Je lui souhaite et je le souhaite aussi à l’OL car c’est un super joueur. Mais je suis un peu sceptique » a avoué le préparateur physique qui exerce à Lyon et qui est très septique concernant le retour au plus haut niveau de Tolisso. L'OL fera son retour à la compétition contre le Stade Brestois le 28 décembre. Le milieu de terrain de 28 ans a encore un mois pour améliorer sa condition physique et obtenir la confiance de Laurent Blanc pour démarrer les matchs.