OL : Le geste de totale classe d'Aouar à Lille

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

Grosse déception pour Lyon à Lille ce dimanche, avec un match nul 2-2 concédé alors que l’OL semblait avoir fait le plus difficile en première période. Frustré par cette fin de match, Houssem Aouar avait eu un geste d’énervement en dégageant très fort un ballon après un coup de sifflet de l’arbitre. Non seulement le joueur lyonnais avait récupéré un carton jaune difficilement contestable, mais il avait surtout vu son ballon terminer sa course en plein derrière la tête d’un stadier, dos au but et qui n’avait bien évidemment rien demandé.

Si l’homme chargé de surveiller les tribunes avait rapidement fait savoir qu’il allait bien et qu’il n’y avait pas de mal, le jeune rhodanien s’était platement excusé juste après les faits. Mais après la rencontre, Aouar a fait encore mieux en allant tout simplement offrir son maillot à « sa victime ». Un petit geste effectué en toute simplicité et qui démontre tout de même la classe du numéro 8 de l’OL, qui ne se contente pas de l’avoir balle au pied.