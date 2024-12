OL ‍: Le gang des Lyonnais, l'anecdote qui veut tout dire

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A l'OL, tous les joueurs se sont dépêchés de partir vers les aéroports dès le coup de sifflet final du match de Coupe de France contre Valenciennes. Seuls quatre joueurs ont fait un choix différent.

Une semaine de vacances. La trêve sera courte pour les footballeurs professionnels qui ont pu couper après le week-end de Coupe de France, mais reviendront quasiment tous dans leur club avant la fin de l’année civile. Pas de quoi faire des folies et il est donc urgent d’en profiter au maximum. Une directive appliquée dans tous les clubs de Ligue 1 afin de permettre de couper et de se régénérer. A Lyon, la preuve a été implacable ce samedi soir et démontre à quel point les comportements ont beaucoup changé. Ainsi, sur l’ensemble du groupe de Pierre Sage, ils ne sont que quatre à être revenus de Valenciennes jusqu’à Lyon note Le Progrès ce lundi. Et l’identité des joueurs a de quoi faire sourire puisqu’il s’agit du gang des Lyonnais dans sa totalité, à savoir Maxence Caqueret, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki.

Pour tous les autres joueurs, cela a été direction les avions ou Paris pour vite décoller et aller voir la famille aux quatre coins du monde ou partir dans un voyage prévu pour en profiter un maximum. Une petite semaine pour couper donc, même si les purs Lyonnais du groupe sont les seuls à être rentrés avec le staff et le reste de la délégation, démontrant qu’ils ont de grandes chances de passer quelques jours chez eux pour les fêtes. A Lyon ou à l’étranger, les joueurs de l’OL savent en tout cas à quoi s’en tenir, Pierre Sage ayant des objectifs élevés pour la deuxième partie de saison, il a prévenu qu’il surveillerait la forme physique de ses joueurs et que ces derniers n’avaient pas intérêt à abuser de la buche sous peine de le payer dès la reprise.