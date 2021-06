OL : Le futur de Cornet ? Il le voit à Lyon

Dans : OL.

Maxwel Cornet est annoncé comme proche de Leeds par la presse anglaise, mais en attendant l'international ivoirien se voit lui à Lyon pour la saison prochaine.

Alors qu’il lui rester encore deux ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais, où il est arrivé en 2015, Maxwel Cornet suscite visiblement de l’intérêt de l’autre côté de la Manche puisque rien que cette semaine on a appris que Leeds et Watford seraient déjà entrés en contact avec Juninho afin de connaître les conditions d’un transfert de celui que Rudi Garcia a transformé avec réussite en latéral. Tandis que l’OL est donc dans l’attendre d’une offre financière sérieuse, Sky évoquant un montant entre 15 et 20 millions d’euros, Maxwel Cornet se prépare lui pour la saison prochaine avec l’Olympique Lyonnais, comme si de rien n’était.

En marge des deux matchs amicaux que la Côte d’Ivoire doit jouer contre le Ghana et le Burkina Faso, Maxwel Cornet avoue qu’il aurait préféré jouer la Ligue des champions, mais qu’il disputera avec plaisir l’Europa League sous le maillot de l'OL. « L’aventure avec Lyon se passe bien. Même si on avait à cœur d’accrocher une place en Ligue des champions. Malheureusement, ça n’a pas été le cas. Nous avons perdu notre dernier match en championnat face à Nice. Mais nous avons tout de même décrocher une place en Europa League. On va faire avec », a reconnu, dans la presse ivoirienne, Maxwel Cornet, qui n’est donc visiblement pas dans l’optique d’un départ lors du marché des transferts. L'avenir dira si Jean-Michel Aulas et Juninho diront non si une vraie proposition arrive pour Cornet.