OL : Le chat noir se réveille, les croisés pour Oumar Solet ?

Après Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, l’Olympique Lyonnais pourrait bien avoir encore perdu un joueur pour toute la saison. Ce mercredi midi, L’Equipe affirme en effet que du côté du staff médical du club de Jean-Michel Aulas on craint une rupture des ligaments croisés pour Oumar Solet, le jeune défenseur international U20 de l’OL. Sollicité par plusieurs clubs pour un prêt lors du mercato d’hiver, le joueur de 19 ans, sous contrat avec Lyon jusqu’en 2022, s’est blessé un genou et les premiers examens ne sont pas bons.

Cela va évidemment remettre les projecteurs sur la préparation physique lyonnaise déjà critiquée après les graves blessures de Depay et Reine-Adélaïde, même si ce genre de problème au genou n'est pas directement lié à la masse de travail effectuée aux entraînement. L'OL, qui n'a pas encore communiqué sur le cas Oumar Solet, devrait en dire plus dans les prochaines heures.