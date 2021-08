OL : La vente de Jean Lucas fait hurler une légende de Lyon

Dans : OL.

En quête de renforts, l'Olympique Lyonnais a du mal à concrétiser ses pistes. Mais l'OL a déjà réussi trois ventes, et c'est justement ce qui scandalise cette légende. Le départ de Jean Lucas à Monaco a été la goutte eau qui a fait déborder le vase.

Si la vente de Melvin Bard à l’OGC Nice avait dépité les supporters de Lyon, lesquels étaient forcément attachés au joueur formé à l’OL, celle de Joachim Andersen n’a pas provoqué le moindre regret, mais le transfert de Jean Lucas à l’AS Monaco a provoqué un gros malaise. Car tandis que Thiago Mendes traîne sa misère à Lyon, et rêve ouvertement d’un retour au Brésil, Jean-Michel Aulas a accepté le départ de Jean Lucas, dans lequel Peter Bosz plaçait un énorme espoir. L’entraîneur néerlandais n’a pas commenté ce choix validé par Juninho, mais on imagine bien qu’il a probablement été étonné de cette décision de l’Olympique Lyonnais. Et visiblement le successeur de Rudi Garcia n’est pas le seul à ne pas comprendre la vente de Jean Lucas au club de la Principauté, et même si cela a rapporté 12 millions d’euros au club de la capitale des Gaules.

Jean Lucas, une erreur de l'Olympique Lyonnais au mercato ?

Meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais (222 buts), Fleury Di Nallo a bien du mal à comprendre la manière dont son club de toujours gère son mercato. « Jean Lucas était puissant, costaud. Il est vendu alors que l’OL cherche un joueur de son profil, c’est se compliquer la tâche. À force de vendre des joueurs… À l’époque, on ne vendait pas les bons joueurs, on vendait les moins bons ! Et là, c’est l’inverse », fait remarquer dans les colonnes du Progrès, avec ironie, Fleury Di Nallo. Une remarque sévère à l'encontre des actuels dirigeants de l'OL, et qui n'est pas totalement infondée. A Juninho de répondre à l'ancien attaquant de Lyon en recrutant des joueurs au niveau attendu.