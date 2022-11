OL : Laurent Blanc scandalisé par son équipe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL a subi la loi de l’OM lors de l’Olympico au Vélodrome (1-0) au terme d’un match peu spectaculaire.

Largement dominé en première mi-temps, l’Olympique Lyonnais a été plus entreprenant après le repos. Mais globalement, les joueurs de Laurent Blanc ont été beaucoup trop inoffensifs pour espérer quoi que ce soit du déplacement à Marseille, dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Mécontent de la première mi-temps de son équipe, Laurent Blanc a effectué deux changements dès la pause avec les entrées en jeu de Jeff Reine-Adelaïde et de Karl Toko-Ekambi. Les remplaçants ont apporté un plus mais cela n’a pas suffi et après la défaite de l’OL à Marseille (1-0), Laurent Blanc n’a pas épargné ses joueurs. Le coach de Lyon a estimé que la prestation d’ensemble de son équipe avait été beaucoup trop médiocre pour espérer un résultat positif.

Laurent Blanc attend plus de ses joueurs

🔚 C’est terminé au Stade Vélodrome.



Nos Lyonnais s’inclinent sur la plus petite des marges (1-0) 🔴🔵



Il faudra rebondir vendredi prochain à la maison face à Nice, pour le dernier match avant la Coupe du Monde 👊#OMOL pic.twitter.com/v2gVWfzxoC — Olympique Lyonnais (@OL) November 6, 2022

« Quand tu viens ici et tu joues qu'une mi-temps, il est difficile de rentrer avec des points, je l'ai dit aux joueurs. En première période, dans l'utilisation du ballon, on a été médiocres, bien trop médiocres. Quand on récupérait le ballon, on a fait que des mauvais choix, par exemple, sur un trois contre un après un corner pour eux. On a fait les mauvais choix, aux mauvais moments. On récupérait les ballons et on les redonnait dans les trente secondes. En seconde période, le jeu était haché, Marseille n'a pas proposé beaucoup de jeu, ils ont bien défendu. En étant plus sérieux avec le ballon, sincèrement, un point, tu pouvais le prendre sans problème. En seconde période, on a eu la maîtrise, sans être à l'abri d'un contre » a analysé Laurent Blanc, très exigeant avec ses joueurs et qui attend beaucoup plus d’eux afin de remonter au classement. De toute évidence, ce n’est pas avec ce genre de prestation que l’OL, qui restait sur deux victoires en Ligue 1, parviendra à retrouver les places européennes.