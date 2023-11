OL ‍: Lacazette et Tolisso vendus en Arabie Saoudite, Textor a tranché

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Décidé à se renforcer au mercato d'hiver, si la DNCG l'y autorise, l'Olympique Lyonnais est également déterminé à se séparer d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

Il ne faut jamais se remettre avec ses ex, mais pourtant Jean-Michel Aulas a cédé à la tentation en faisant revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso d’Arsenal et du Bayern Munich. Mais si la saison passée, le fameux ADN OL a relativement bien fonctionné, surtout pour le numéro 10 de Lyon, cette saison la belle histoire tourne au fiasco. Alors, tandis que l’Olympique Lyonnais est bon dernier de Ligue 1 et se rapproche de l’énorme accident industriel que serait une relégation en Ligue 2, John Textor veut lui tout miser sur le mois de janvier 2024 et le marché hivernal des transferts. Le propriétaire américain de l’OL l’a déjà dit, il va investir énormément pour sauver son club, même si pour cela, il devra avoir l’aval de la DNCG devant laquelle Santiago Cucci se présentera cette semaine. Mais, du côté de Lyon, on a déjà tranché au sujet d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

L'OL va vendre pour recruter

Plus de 300 matchs et 163 buts pour notre capitaine. 🦁

Le Général @LacazetteAlex est Centurion #FC24.



🎮 @easportsfcfr pic.twitter.com/fDHZDKGpTl — Olympique Lyonnais (@OL) November 2, 2023

Les deux joueurs, qui ne sont plus des titulaires indiscutables, doivent en effet se préparer à ranger leurs affaires dans les vestiaires du Groupama Stadium car John Textor souhaite qu’ils partent et qu’en plus ils rapportent de l’argent à l’Olympique Lyonnais. Le Progrès le révèle au lendemain de la défaite de l’OL contre Lille, l’avenir de Lacazette et Tolisso n’est plus dans la capitale des Gaules, mais plutôt en Arabie Saoudite ou au Qatar. « Si le club songe bien à trouver des solutions pour se renforcer au mercato d’hiver, il envisage aussi sérieusement de se délester de deux joueurs cadres aux salaires et primes à la signature, étalée dans le temps, importants, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso (...) Lacazette et Tolisso pourraient dit-on, si l’opportunité se présente, rejoindre les championnats du Golfe », précise le quotidien régional à ce sujet. L’été dernier, la possibilité de voir Alexandre Lacazette, qui sortait d’une saison à 27 buts avec l’OL en Ligue 1, partir en Saudi Pro League avait été évoquée, mais cela ne s’était pas concrétisé. John Textor avait fermement tordu le cou aux rumeurs qui annonçaient la vente possible du Général. Il n’est pas certain que cela sera le cas si le buteur trouve une porte de sortie dans un peu plus d’un mois.