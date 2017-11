OL : Lacazette et Tolisso jubilent après la victoire 0-5 à l’ASSE

Dans : OL, Ligue 1.

A la peine ces dernières années à Geoffroy-Guichard, l’Olympique Lyonnais a pris une incroyable revanche en s’imposant 0-5 chez son meilleur ennemi. Parmi ceux qui ont apprécié cette performance, les anciens lyonnais Corentin Tolisso, Maxime Gonalons et Alexandre Lacazette, qui doivent regretter de ne pas avoir été sur la pelouse pour une telle démonstration. Mais ils ont bien fait comprendre ce dimanche soir via les réseaux sociaux qu’ils ne pouvaient pas être plus heureux.

😱😱😱😱😱😱😱😱😱 — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 5 novembre 2017

C'est trop la... 😍😍😍😍😍 — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 5 novembre 2017