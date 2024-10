OL ‍: La venue d'Almada à Lyon repoussée ‍?

Dans : OL.

Transféré cet été de la MLS à Botafogo, l'Argentin Thiago Almada est attendu à l'OL pour janvier 2025. Néanmoins, John Textor n'approuve pas forcément ce scénario, mettant une condition à l'arrivée d'Almada et des autres pépites brésiliennes à l'OL.

Dans un été chaotique tant sportivement qu'au niveau du mercato, Thiago Almada était vu comme le Messie à l'OL. Agé de 23 ans, le petit meneur de jeu argentin a tapé dans l'œil des recruteurs du monde entier avec ses performances à Atlanta United en MLS et en équipe olympique argentine. Botafogo a réussi à mettre la main sur Almada en juillet dernier, ce qui constitue une bonne opération pour l'OL. En effet, il est convenu que son partenaire d'Eagle Football lui refile le joueur argentin dans le futur. Tous les observateurs s'accordaient à dire que Thiago Almada serait une recrue lyonnaise pour janvier 2025 au plus tard.

Arrivée retardée pour Almada à l'OL ?

Cependant, ce plan ne serait pas définitif dans l'esprit du propriétaire John Textor. Le média brésilien UOL Esporte a révélé comment l'Américain voyait l'avenir immédiat de Thiago Almada mais aussi des deux attaquants brésiliens Igor Jesus et Luiz Henrique. Textor veut voir les trois hommes jouer à Lyon dans le futur. Néanmoins, le parcours de Botafogo en Copa Libertadores va conditionner la date de leur arrivée en France. Textor veut que le club carioca, qualifié en demi-finale, remporte au plus vite cette ligue des champions d'Amérique du Sud dont la finale se jouera le 30 novembre prochain à Buenos Aires. Il espère ainsi que Botafogo se qualifie pour le prochain Mondial des clubs en juin 2025.

« Igor Jesus et Luiz Henrique resteront à Botafogo jusqu'en 2025 avant de rejoindre l'Europe si le club brésilien remporte la Copa Libertadores et accède à la Coupe du monde des clubs ! John Textor souhaite que les attaquants soient transférés à Lyon, pour renforcer l'OL et valoriser le duo en Europe, dans le but de réaliser de plus grands profits plus tard. En revanche, en cas d'échec, Igor Jesus, Luiz Henrique mais également Thiago Almada resteront à Rio de Janeiro ! », résume Goneback en reprenant les informations d'UOL Esporte. Un petit contretemps qui n'est pas si dramatique pour l'OL au vu de la richesse de son secteur offensif. Les supporters lyonnais espèrent plutôt que Botafogo glisse quelques bons défenseurs dans le futur vol Rio de Janeiro-Lyon.