OL ‍: La DNCG n'a rien compris, Textor va leur expliquer

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Ce vendredi 10 janvier, les dirigeants et représentants de l’Olympique Lyonnais ont rendez-vous avec la commission d’appel de la FFF. Pendant son audition, John Textor compte démontrer que la DNCG n’a rien compris à ses intentions.

La situation de l’Olympique Lyonnais est préoccupante. En novembre dernier, la DNCG rétrogradait le club rhodanien en Ligue 2 à titre conservatoire et le frappait d’une interdiction de recrutement pour janvier. Un véritable coup de massue pour John Textor et ses acolytes. Deux mois plus tard, les dirigeants lyonnais ont rendez-vous avec la commission d’appel de la Fédération française de football. Devant ceux qui l’entendront ce vendredi 10 janvier, l’homme d’affaires américain compte expliquer ses intentions avec son club en leur disant, avec ses mots, que la DNCG n’a pas du tout compris comment il comptait financer la fin de la saison.

« Notre rôle ? Expliquer notre modèle de multipropriété, le vulgariser »

A Paris ce vendredi, John Textor n’est pas venu seul. Le propriétaire de l’OL peut notamment compter sur la présence de son directeur général, Laurent Prud’Homme, lequel a livré à L’Equipe quelques pistes sur ce qui serait dit lors de l’audition devant la commission d’appel de la FFF. « On prend ça très au sérieux et on veut être très factuels. C'est-à-dire : ‘Voilà ce qu'on a présenté à la DNCG en novembre, voilà ce qu'on vous délivre aujourd'hui’ », commence le DG lyonnais. Pour lui, il faut vulgariser le principe de multipropriétés pour que la DNCG n’en ait pas peur.

« Avoir une dette quand on est propriétaire du stade, c'est normal. Ce qui serait anormal, ce serait d'avoir cette dette sans être propriétaire. On ne fait pas du tout cet appel pour critiquer la DNCG, qui fait son boulot, on souhaite juste avoir un traitement équitable et objectif. Notre rôle sera aussi d'expliquer notre modèle de multipropriété, de le vulgariser. Notre système crée de la valeur, il n'est pas basé sur la taille du chèque du propriétaire, on ne peut pas continuer avec ces systèmes-là », a affirmé le bras droit de John Textor qui pense que Jean-Marc Mickeler, patron de la DNCG, ne comprend pas le concept de multipropriétés. Pourtant, sept clubs de Ligue 1 sont aux mains de dirigeants qui jonglent entre plusieurs clubs, comme Lens, Monaco, Nice, le PSG et Toulouse par exemple.

L’OL apporte de nouvelles garanties

Avant son passage devant la commission d’appel de la FFF, John Textor peut toutefois compter sur de nouveaux éléments. Depuis le 15 novembre dernier et les sanctions de la DNCG, le propriétaire de l’OL a réussi à alléger sa masse salariale en se séparant de Gift Orban, d’Anthony Lopes et de Jeffinho. D'autres transferts comme ceux d’Ernest Nuamah et de Maxence Caqueret sont encore attendus. Mieux, les Gones ont pu compter sur un apport de 80ME de trésorerie de la part d’Eagle Group, la holding de John Textor. Aussi, ce dernier est en passe de vendre ses parts dans Crystal Palace, puisque Sportsbank, société d’investissement, a officialisé son intention d’entrer au capital d’Eagle avant son entrée en bourse. De quoi rapporter 240ME environ. A la FFF de juger désormais s'il est bon de se positionner sur des prévisions ou d'attendre encore du concret.