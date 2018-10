OL : La défense de l'OL est bancale, ce joueur s'agace

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais a souffert sur la pelouse d’Angers. Mais les hommes de Bruno Genesio se sont imposés, et c’est bien là l’essentiel pour Anthony Lopes. Néanmoins, l’international portugais regrettait la fragilité de la défense rhodanienne, qui avait déjà encaissé trois buts en Ligue des Champions contre Hoffenheim dans la semaine. On sent dans les propos du gardien lyonnais l’envie de faire un clean-sheet et vite. Dès samedi prochain face aux Girondins de Bordeaux ?

« On savait qu’ils allaient entrer très forts dans la rencontre et on a réussi à être costaud pour tenir le 0-0 jusqu’à la pause. On aurait pu se rendre la fin de match plus facile mais malheureusement on n’a pas su le faire. C’est dommage mais on prend quand même les trois points. On a su se serrer les coudes pour aller chercher le résultat. En première mi-temps, j’ai essayé de faire mon travail sur les différentes situations sur ma cage. J’aurai bien aimé finir le match sans prendre de but. C’est un peu frustrant » s’est agacé Anthony Lopes, qui a brillé sur la pelouse du stade Raymond-Kopa… comme trois jours plus tôt en Ligue des Champions. Preuve que tout ne tourne pas rond dans la défense de l'OL.