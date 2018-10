OL : L'OL a galéré comme jamais, Fekir a une bonne excuse

Dans : OL, Ligue des Champions.

A certains moments, Lyon a véritablement fait peine à voir contre le Shakhtar Donetsk, mardi soir en Ligue des Champions.

Heureusement, les hommes de Bruno Genesio ont eu une belle réaction d’orgueil en arrachant le match nul. Mais la performance très moyenne de l’équipe rhodanienne s’explique assez facilement selon le capitaine Nabil Fekir. Interrogé par RMC Sport, l’international français estime que le huis clos a véritablement plombé les joueurs de l’Olympique Lyonnais. Un discours qui ressemble étrangement à celui des joueurs de Marseille après le match à huis clos face à Francfort en Ligue Europa.

« On va retenir le point pris. Il y avait une belle équipe en face de nous mais il y avait la place pour l'emporter, surtout en seconde période. En première, on a eu du mal. On savait qu'on allait faire face à une équipe rodée à la Ligue des Champions, avec de très bons joueurs, très expérimentés. Au final, c'est un match nul logique, je trouve. Le huis clos ? On a un beau public et il fallait faire sans. Je pense que cela s'est ressenti dans notre jeu et cela explique en partie notre performance » a expliqué Nabil Fekir, pour qui évoluer dans un stade totalement vide fût difficile. Il n’y avait qu’à comparer le match du capitaine lyonnais contre Donetsk avec sa performance XXL à City pour s’en convaincre…