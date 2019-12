OL : L’hécatombe à Lyon, Aulas accuse… les supporters !

Dans : OL.

Dans un entretien accordé à la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a dressé le bilan de la mi-saison. Le président a notamment évoqué les nombreuses blessures qui affaiblissent l’effectif.

Quel bilan à la trêve pour l’Olympique Lyonnais ? Malgré la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, il est difficile de mettre les points négatifs au second plan. Pour commencer, les Gones occupent une décevante 12e place en Ligue 1, très loin de leur objectif de podium. Mais surtout, le groupe est victime de nombreuses blessures musculaires et des longues absences de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Du coup, Paolo Rongoni, le préparateur physique arrivé avec l’entraîneur Rudi Garcia, n’échappe pas aux critiques. Ce que Jean-Michel Aulas ne comprend pas.

De son côté, le président évoque plutôt la « malchance » et le manque de soutien des supporters. « Il y a peut-être eu des erreurs lors de la préparation cet été que l’on a payées par la suite, a reconnu le patron de l’Olympique Lyonnais. Mais depuis que Rudi et son staff sont arrivés, avec le parrainage de Juninho, toute l’équipe s’est mise au travail. (…) C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de blessures, mais elles ne sont pas dues à l’arrivée tardive d’un préparateur physique. Elles sont dues probablement à la malchance, mais aussi au fait que tout le club ne soit pas derrière cette nouvelle équipe. » Pas sûr que cette explication soit bien accueillie chez les fans rhodaniens.