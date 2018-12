OL : L'hallucinante augmentation des joueurs de Lyon au mercato !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mercredi, l'Olympique Lyonnais jouera son avenir européen à Kiev. Une éventuelle qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions pourrait faire encore grimper la valeur de l'effectif de l'OL. Mais en un an, ce prix a déjà explosé.

Ce lundi, Le Progrès a en effet calculé combien valent les footballeurs de l'Olympique Lyonnais à ce jour en se basant sur les deux sites spécialisés que sont Transfermarkt et l'observatoire du football CIES, lesquels sont devenus, quoi qu'on en dise, des références sur le marché. Et si au 31 août 2017, l'effectif de Bruno Genesio valait 181ME, un peu plus d'un an plus tard, le 30 novembre 2018 précisément, ce même effectif vaut désormais 451,8ME.

Et le quotidien régional de faire un état des lieux au sein du club de Jean-Michel Aulas. « En se basant sur la moyenne des deux sites de référence, c’est Memphis Depay qui arrive en tête avec une valeur estimée à 63ME. Il est suivi par Houssem Aouar (54ME), Nabil Fekir et Tanguy Ndombélé (51ME), Bertrand Traoré (42ME), Lucas Tousart (33ME), Ferland Mendy (22ME), Anthony Lopes (18ME), Moussa Dembélé (16ME) et Maxwell Cornet (12ME) », dévoile Le Progrès. Ces chiffres ne sont évidemment que des estimations, car on peut envisager que Tanguy Ndombele soit vendu plus cher que les 51ME de sa valeur estimée, il n'est pas évident qu'un club mette 42ME pour Bertrand Traoré. Mais c'est une évidence, l'Olympique Lyonnais a pris de la valeur en même temps que de la bouteille.