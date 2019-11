OL : L'Europe flashe sur une pépite de Lyon !

Dans : OL.

Révélé la saison dernière en U17 nationaux alors qu’il évoluait au FC Lyon, le jeune Yad Lochereau (16 ans) défend maintenant les couleurs de l’Olympique Lyonnais.

Mais le joueur n’a pas signé de contrat professionnel, puisqu’il est lié à l’OL par une simple convention, qui lui permettrait de terminer la saison libre de tout contrat et de s’engager où il le souhaite. Une situation contractuelle extrêmement rare pour un joueur de ce potentiel (déjà 7 buts et 3 passes décisives avec les U17 de l’OL cette saison), qui a alerté les cadors européens. Selon les informations de Foot-Mercato, l’Ajax Amsterdam et l’Atlético de Madrid ont ainsi observé avec beaucoup de précaution les performances de ce jeune attaquant durant les dernières semaines.

Et à en croire le média, les scouts des deux clubs précédemment cités ont tout simplement flashé sur Yad Lochereau. Autant dire que les dirigeants de l’Olympique Lyonnais devront s’activer pour régler la situation contractuelle du joueur, s’ils ne veulent pas voir ce dernier s’en aller pour zéro euro à l’issue de la saison. D’autant qu’outre l’Atlético de Madrid et l’Ajax Amsterdam, plusieurs autres clubs européens mais également français seraient sur les rangs, prêts à dégainer une offre à Yad Lochereau. L’Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas, qui savent généralement bien y faire avec les jeunes, ont encore quelques mois pour régler ce dossier, lequel pourrait assez vite devenir chaud.