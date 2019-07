OL : Lyon préparait secrètement ce coup du mercato depuis des mois !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Recruté la semaine passée par l'Olympique Lyonnais moyennant 24 ME plus 6ME de bonus, soit le plus gros transfert de l'histoire de l'OL, Joachim Andersen sait qu'il va devoir justifier auprès des supporters l'énorme investissement fait par Jean-Michel Aulas. Mais ce que l'on sait désormais sur le défenseur central danois, c'est que sa signature à Lyon n'a pas été obtenue sur un coup de tête du staff rhodanien. Evoquant le transfert de Joachim Andersen à l'OL, son père a confié que l'opération avait débuté il y a plusieurs mois de cela et que l'OL avait mis toutes les chances de son côté.

S'exprimant sur Olympique-et-Lyonnais.com, Jacob Andersen retrace la genèse de ce gros coup du mercato. « Oui, c’est vrai, des clubs anglais et italiens étaient intéressés. Mais la priorité de Joachim était d’avoir la certitude d’avoir du temps de jeu pour continuer à progresser. Le fait que Lyon joue la Ligue des champions est également entré en ligne de compte. Les premiers contacts ont été établis en mars. C’est le responsable des transferts de l’OL (Florian Maurice) qui s’est adressé à Joachim, et son discours l’a vraiment convaincu. Il s’est montré très intéressé, et lui a dit qu’il le suivait depuis très longtemps. Par la suite, le directeur sportif et l’entraîneur lui ont aussi parlé, et tout cela s’est concrétisé », explique le père du nouveau défenseur central de l'OL. En préparant ce transfert bien en avance, Lyon n'a pas raté sa cible.