OL : L’entrée en mode free-style de Memphis Depay !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Apparu sur le terrain à un quart d’heure du coup de sifflet final, Memphis Depay a été clairement l’homme de la fin de match.

L’attaquant lyonnais est parti totalement en free-style sur chacun de ses ballons, avec des prises de risque qui n’ont pas toujours marché, mais ont clairement apporté un second souffle à l’OL. Dès son premier ballon, le Néerlandais a effectué un contrôle avec les deux pieds joints en l’air, avant d’enchainer avec un « elastico » un peu raté, puis une roulette arrière et un centre en coup de foulard, lui aussi manqué.

Le Groupama OL était quelque peu circonspect, mais c’est aussi le mérite des joueurs talentueux de ne jamais douter. Sur le ballon suivant, l’ancien joueur de MU a tiré des 30 mètres sans contrôle pour marquer le but du 3-1 grâce à cette frappe surprenante. Inutile de préciser qu’après ce but hors-norme, Memphis ne s’est pas arrêté en si bon chemin, tentant plusieurs gestes, plus souvent avec réussite, pour mettre clairement le feu à son couloir gauche. C’est ce qu’on appelle une entrée remarquée.