OL : L'Atlético balade Lyon au mercato, ça commence à se voir

« Il rêve de rejoindre Lyon ». Il y a plusieurs semaines, Jean-Michel Aulas affirmait que l’international mexicain Hector Herrera souhaitait rejoindre l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison. Mais, en fin de contrat avec le FC Porto, le milieu de terrain de 28 ans va rejoindre l’Atlético Madrid, comme cela a été annoncé par la presse portugaise récemment. Ce mardi, l'équipe d'Antoine Griezmann fait de nouveau l'actualité mercato, dans les colonnes du journal AS. Et surprise : cela concerne encore indirectement l'OL...

Effectivement, le média pro-Madrid affirme que le club de Diego Simeone est proche de s’offrir les services de Ruben Dias, ce défenseur de Benfica qui a animé le mercato de l’OL l’été dernier. Un accord de principe aurait d’ores et déjà été trouvé entre le défenseur portugais et les dirigeants de l’Atlético de Madrid, qui devront maintenant payer la somme de 60 ME, le montant de la clause libératoire du joueur, pour le recruter. Un double coup dur pour les supporters lyonnais, qui constatent la différence d’attractivité entre Lyon, pourtant huitième de finaliste de la Ligue des Champions et troisième de L1, et l’Atlético de Madrid.